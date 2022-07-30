نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tawjihi.mohe.ps” افحص نتائج التوجيهي فلسطين 2022 الدورة الأولى قطاع غزة والضفة الغربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر طلاب الثانوية العامة الدورة الأولى في دولة فلسطين رابط غحص نتائج التوجيهي فلسطين 2022، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدورة الأولى في المحافظات الجنوبية وقطاع غزة في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت 30 من يوليو 2022 الموافق 1من محرم 1444 بتوقيت فلسطين، حيث يتم في هذا التوقيت تجهيز النتيجة لرفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتيجة توجيهي فلسطين 2022، وسيتم رفع النتيجة على موقع tawjihi.mohe.ps فو اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم العالي بالحكومة الفلسطينية، وهناك العديد من الطرق التي يستطيع الطلاب والطالبات في قطاع غزة والضفة الغربية فحص نتيجة الثانوية العامة الدورة الأولى برقم الجلوس.

نتائج التوجيهي فلسطين 2022

وكان عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات التوجيهي قدا اقترب من ثمانين ألف طالب وطالبة في مختلف الأقسام، وصرح السيد مدير عام القياس زالتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين الأستاذ محمد عواد أن تم مراجعة نتيجة الثانوية العامة التوجيهي بكل دقة للحفاظ على حقوق جميع الطلبة في مختلف محافظات الدولة الفلسطينية، ويذكر أن طلاب التوجيهي كانوا قد أدوا اختبارات نهاية العام في الفترة من 14 حزيران 2022 وحتى 4 تموز 2022، وت توزيع الطلاب على عدد 729 قاعة امتحانية، وجرت أهمال الامتحانات دون حدوث أية مشكلات أو شكاوى من الطلبة والطالبات من الامتحانات.

رابط وزارة التربية والتعليم العالي فلسطين

وحددت الوزارة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الدورة الأولى من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 في المحافظات الجنوبية وكذلك نتيجة الثانوية العامة في قطاع غزة، حيث يمكن فحص عن النتيجة عبر الرابط الإلكتروني لموقع وزارة التربية والتعليم العالي بالحكومة الفلسطينية حسب الخطوات التالية:

نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين

ويستطيع كذلك طلاب التوجيهي في فلسطين الاستعلام عن نتيجة الدورة الأولى عبر شبكات الجوال العاملة بالأراضي الفلسطينية، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية وفق خطوات معينة إلى رقم خاص بالشبكة وسوف يتلق الطالب أو الطالبة رسالة نصية تتضمن درجات الطالب في التوجيهي، وذلك عبر الخطوات التالية:

كتابة حرف G إذا كان الطالب أو الطالبة من سكان غزة، وكتابة حرف W إذا كان الطالب أو الطالبة من سكان مدن الضفة الغربية.

ترك مسافة فارغة بعد الحرف بمقدار حرف واحد.

كتابة رقم جلوس الطالب المكون ستة أرقام.

إرسال الرسالة إلى رقم 37002 لمستخدمي شبكة جوال.

أو إرسال الرسالة على رقم 6677 لمستخدمي شبكة أوريدو.

انتظار وصول الرد من الشركة المشغلة للخدمة.

نتائج التوجيهي عبر التطبيق الإلكتروني Palestine results

كما يمكن لجميع الطلبة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في فلسطين الدورة الأولى عبر تطبيق نتائج فلسطين الإلكتروني المخصص للهواتف المحمولة، وذلك وفق الخطوات التالية: