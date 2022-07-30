موعد صرف حساب المواطن لشهر اغسطس الدفعة 57 حساب المواطن هو برنامج حكومي تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتم إطلاقه في ديسمبر عام 2017 من أجل تعويض مواطنين الذين لحقت بهم أي مخاطر اقتصادية بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وأيضا يهدف البرنامج الى ضمان حياة كريمة للمواطنين السعوديين بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم.

متى نزول حساب المواطن

يبحث العديد من المواطنين عن تاريخ صرف حساب المواطن، وقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تاريخ صرف حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي كالمعتاد ما لم يوافق هذا اليوم عطلة رسمية حيث أنه يتم تقديم أو تأخير ميعاد الصرف لعدة أيام بسبب العطلات، فإذا صادف اليوم العاشر من الشهر يوم جمعة فيتم تقديم موعد صرف حساب المواطن ليكون يوم الخميس، وإذا صادف موعد صرف الحساب يوم السبت فيتم تأجيل موعد الصرف ليكون يوم الأحد.

موعد صرف حساب المواطن لشهر اغسطس الدفعة 57

سيتم صرف حساب المواطن لشهر اغسطس 2022 في اليوم العاشر من أغسطس الموافق 12 محرم سنة 1444، ولم يتم حتى الان ظهور نتائج أهلية الدورة 57 من حساب المواطن الخاصة بشهر أغسطس 2022 وعند صدورها يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن لمعرفة المستفيدون من حساب المواطن.

كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

كم باقي على حساب المواطن للاستعلام عن أهلية حساب المواطن يجب زيارة رابط حساب المواطن ثم يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور وبعدها يتم إدخال رمز التحقق ثم الضغط على كلمة تسجيل، يتم اختيار نتائج الأهلية من القائمة الرئيسية وسيتم عرض ما إذا كنت مؤهلا للحصول على الدفعة أم لا.

بالنسبة للمستفيدين الجدد الذين سجلوا في البرنامج قبل 16 يوليو وتم استفتاء شروط الأهلية فسيتم إيداع الدفعة في حسابهم بدفعة أغسطس 2022، وكان حساب المواطن قد أودع الدفعة 56 لشهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم في ٦ يوليو، وذلك قبل موعد اجازة عيد الاضحى المبارك.