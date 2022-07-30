نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كيف اعرف الاهلية” الدخول لحساب المواطن والتحقق من اهلية الدفعة 57 أغسطس ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الدخول لحساب المواطن، حيث زاد البحث بشكل كبير من قبل السادة والسيدات المستفيدين من برنامج الدعم حساب المواطن عن كيفية تسجيل الدخول عبر البوابة الرسمية، والتحقق من الاهلية الخاصة بهذا الشهر الجديد، والذي سيتم الإعلان عنها بعد ساعات قليلة قادمة وهذا اذا لم يكن تم بالفعل الاعلان عنها وقت قراءتك للمقال، ويبحث عنها خاصة الأشخاص الذي قاموا بعمل التسجيل الجديد منذ ان تم إعادة فتح التسجيل في بداية الشهر يوليو 2022، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل التي تبغونها في ثقفني.

التسجيل في حساب المواطن والمشاكل

وقد تم اتخاذ العديد من القرارات الملكية من سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فيل بداية شهر يوليو 2022، وذلك بعد مرور ما يقارب ما بين السنة والسنتين من اغلاق التسجيل في حساب المواطن، وهذا في إطار مواجهة ارتفاع الاسعار بالطبع، كما وتم زيادة معاشات المستفيدين، وهذا سواء في الضمان الاجتماعي او حساب المواطن، وهذا ما ظهر جليا في الدفعة 56.

وبدأ التسجيل في الحساب من بعد الأوامر السامية مباشرة، ولم يتم تحديد حتى الآن موعد إغلاق التسجيل، ولكن نتوقع ان يتم اغلاق التسجيل وقت الاكتفاء من العدد، وننصح جميع المواطنين الذي يخططون في الالتحاق في برنامج حساب المواطن، بمسارعة التسجيل وهذا تحسبا لاغلاق التقديم في اي وقت في خلال أيام قادمة.

مشاكل المسجلين في حساب المواطن

وقد واجه المسجلين العديد من المشاكل في اثناء عملية التسجيل، وخاصة من يسجلون لاول مرة، وقد شرحنا لكم طريقة التسجيل الصحيحة في تسجيل جديد حساب المواطن تجنبا لتلك المشاكل، ولكن اهم مشكلة واجهه الأشخاص هي توقيت التسجيل، وهذا كما يلي:

حيث تم الاعلان ان المسجلين حتى يوم 16 يوليو 2022، سيتم الاعلان عن اهليتهم هذا الشهر، والمقبولين سيحصلون على دفعة 57 الخاصة بشهر اغسطس 2022 ميلادي، محرم 1444 هجري القادم.

وهذا ما سبب مشكلة نوعا ما للذين سجلوا بعد هذا اليوم، وهذا ما يعني أنهم سينتظرون نتائج اهلية الشهر القادم، واذا تم قبولهم سيحصلون على دفعة سبتمبر 2022.

الدخول لحساب المواطن

وسنتابع معكم في هذا الفقرة كيف يمكن للسيد المواطن عمل دخول في حسابه عبر موقع بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وهذا للتعرف على حالة الأهلية عبر الموقع، والتي نتوقع وبنسبة كبيرة أن تظهر في خلال ساعات، وخاصة اننا في نهاية الشهر وهي لا تتأخر في النزول عن ذلك في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الدخول في حسابك برقم الهوية وعمل الاستعلام عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط حساب المواطن السعودي الرسمي ca.gov.sa.

ثم انقر على زر تسجيل الدخول.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، وكلمة المرور ورمز التحقق.

او تقوم بتسجيل الدخول في حساب مواطن عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد.

بعدها تقوم بالضغط على أيقونة موجود في منتصف 3 أيقونات بالأعلى اذا كنت تستعمل الجوال.

سيظهر لك في بداية هذه الصفحة حالة الاهلية الخاصة بهذا الشهر، وسيظهر لك قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه في البرنامج.

اذا وجدت “مؤهل” فهنيئا لك، واذا وجدت غير مؤهل وترى انك مستحق قم بتقديم اعتراض.

واما في حالة اذا وجدت الطلب قيد الدراسة، فهذا يعني ان الاهلية لم تنزل بعد وحاول لاحقا.

وسيتم ارسال رسالة على الجوال الخاص بكم، وهذا في حال نزول أهلية دعم الحساب في اي توقيت.

وقد شرحنا لكم كيفية تحديث البيانات في البرنامج، وهذا اذا احتجتم لذلك او تم تعليق الاهلية بسبب عدم التحديث.

تفاصيل مبلغ معاش حساب المواطن

وفي حالة رغبتك في معرفة المبلغ التقريبي الذي سيحصل عليه المستفيدي، فيمكنك استعلام ذلك عبر الحاسبة التقديرية، وهذه الخدمة من الخدمات التي يتم توفيرها للجميع لاعطائهم نبذة تقديرية عن المبلغ التقريبي الذي سيحصلون عليه، قد يزيد أو يقل ولكن ما يزال في نفس المدى، ويمكنكم عمل ذلك عبر اتباع ما يلي:

اذهب إلى موقع حاسبة حساب المواطن الإلكتروني عبر الرابط portal.ca.gov.sa.

قم بتعبئة البيانات واختياراها بشكل صحيح، وادخل عدد افراد الاسرة.

بعدها قم بعمل الضغط على زر احسب، وهذا ليظهر لك المبلغ التقريبي.

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