نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى ( المحافظات الجنوبية – قطاع غزة ) 2022 tawjihi.mohe.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين عن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى للمحافظات الجنوبية وقطاع غزة للعام الدراسي 2022، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الضفة الغربية وكذلك نتائج الثانوية العامة في قطاع غزة بعد ست ساعات من الآن أي في الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت الموافق 30 من يوليو 2022، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة التوجيهي في قطاع غزة والضفة الغربية عبر رابط وزارة التربية والتعليم العالي tawjihi.mohe.ps، وهو الرابط الرسمي والوحيد للوزارة، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية العديد من الطرق التي يمكن من خلالها استخراج نتائج التوجيهي فلسطين.

نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة الرسمية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي، وسوف يتم الإعلان فو اعتماد النتيجة من السيد وزير التربية، ووفقا لتصريحات السادة مسئولي الوزارة فإن المؤشرات الأولية للنتيجة مبشرة للغاية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الخطوات التالية من الموقع الرسمي:

فحص نتيجة التوجيهي فلسطين عبر الهاتف المحمول

ومن جانبها أتاحت شركات المحمول العاملة في الأراضي الفلسطينية طريقة سهلة وبسيطة لاستخراج نتيجة التوجيهي في قطاع غزة والضفة الغربية عبر رسالة قصيرة SMS على الهاتف المحمول، وذلك تيسيرا على الطلبة والطالبات وعلي أولياء الأمور، وسوف تكون هذه الخدمة متاحة بعد أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة الضفة الغربية وقطاع غزة، وعنئذ يمكن للطلبة والطالبات إرسال الرسائل النصية ليستعلموا عن نتيجة الدورة الأولى من التوجيهي 2022.

استعلام عن النتيجة شركة جوال

إذا كنت من مستخدمي شبكة محمول جوال، فيمكنك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الاستعلام عن النتيجة عبر رسالة قصيرة حسب الخطوات التالية:

إذا كنت من سكان الضفة أكتب الحرف W.

إذا كنت من سكان قطاع غزة اكتب الحرف G.

اضغط على المسافة.

اكتب رقم الجلوس الخاص بك.

قم بإرسال الرسالة إلى الرقم 37002.

استخراج النتيجة شبكة أوريدو

أما إذا كنت عزيزي الطالب من مستخدمي شبكة محمول أوريدو OREDO فكل ما عليك عزيز طالب أو طالبة الثانوية العامة الدورة الأولى 2022 سوى اتباع الخطوات التالية: