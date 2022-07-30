نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم اعتراض رفض القبول بالضمان المطور 1444 في المقال التالي
تقديم اعتراض رفض، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توفيرها لخدمة تقديم اعتراض عن طريق المنصة الإلكترونية، ويتم تقديم الاعتراض في حالة رفض قَبُول الطلبات الخاصة بالمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعد الضمان المطور هو واحداً من الخِدْمَات الهامة لدعم المواطنين في المملكة، بعد قيام الوزارة بتحديث فقرات الحصول علي الضمان الجديد بعد تعديل بعضًا من شروطه ومدي الاستحقاق الخاص بالدعم، ولفتت الوزارة الانتباه لجميع المستفيدين الذين قاموا بالتسجيل ولم يتم قَبُول طلبهم، فعليهم تقديم اعتراض إلكتروني من أجل القبول مرة أخري، وسوف نوضح لكم خطوات تقديم اعتراض رفض.
تقديم اعتراض رفض بالضمان المطور
يستطيع جميع المستفيدين من خِدْمَات الضمان المطور لدي وزارة الموارد البشرية، القيام بتقديم اعتراض علي عدم القبول خلال التسجيل لدي منصة الوزارة، واليكم خطوات تقديم الاعتراض:
- يجب الدخول إلى موقع الوزارة التالي: وزارة الموارد البشرية.
- يتم تحديد الاختيار علي تبويب (برامج الدعم الخاصة بي).
- اختيار برنامَج الضمان الاجتماعي الجديد.
- تحديد الأهلية والاستحقاق.
- تحديد الاختيار علي (استعراض تفاصيل دورة الأهلية).
- النقر علي (تقديم اعتراض) مع إرفاق جميع الملفات المطلوبة وفق تفاصيل الاعتراض الموضحة.
- ثم الضغط علي (تسليم الاعتراض).
تقوم الوزارة بمراجعة طلب الاعتراض المقدم من جانب كل مستفيد للحصول علي الدعم، بعد أن يتم مراجعة المستندات المقدمة من جانب كل مستفيد.
شروط التقديم بالضمان المطور
بعد فتح التسجيل في الضمان المطور، كشفت وزارة الموارد البشرية عن آلية التقديم بالضمان وفق توافق الشروط الخاصة بالدعم، ومن شروط التقديم ما يلي:
- يُشترط علي كل مستفيد للحصول علي (الضمان المطور) أن يكون سعودي الجنسية ومقيمًا بشكل مستمر بالمملكة مع استثناء (المرأة غير السُّعُودية التي تزوجت من سعودي، وأيضًا المرأة الأرملة أو المطلقة غير السُّعُودية ولديها أبناء سعوديون، واستثناء الأبناء من الأرملة وأبناء المطلقة السُّعُودية من زوج أجنبي، واستثنت الوزارة الأفراد من ذوي الإعاقة والأيتام وكذلك الأرامل ذوات الأيتام اللاتي حصلن علي بطاقات تنقل).
- ألا يقل الدخل الذي تم احتسابه للفرد للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى الخاص بالمعاش وهو مبلغ 1100 ريال للمستفيد وهو عائل الأسرة ومبلغ 550 ريالًا لكل فرد من أفراد الأسرة.
- توافر المتطلبات الخاصة بالوزارة التي تتعلق بتقديم خِدْمَات الصحة والتعليم فيما يخص الأبناء، والتعهد ببرامج التدريب والتوظيف الذي يخص القادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يمتلك المستفيد أصولًا لها قيمة عالية.
- ألا يكون المستفيد من الضمان المطور، أحد المقيمين بأحد دور الإيواء الذي ترعاها الدولة.
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