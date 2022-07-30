بايدن: تواصلت مع حاكم ولاية كنتاكى للحديث حول الفيضانات المفاجئة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه تواصل مع حاكم ولاية كنتاكي، آندى بيشير، للحديث حول الفيضانات المفاجئة فى الولاية والتى دمرت المجتمعات وتسببت فى انقطاع التيار الكهربائى وقتل ما لا يقل عن 16 شخصا.





ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن بايدن قوله فى تغريدة له على "تويتر" إنه تحدث مع بيشير والسيناتور ماكونيل اليوم "لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية للمواطنين فى كنتاكى فى أعقاب الفيضانات المدمرة". يأتى ذلك إثر وفاة 15 شخصا على الأقل بسبب الفيضانات التى تجتاح شرق ولاية كنتاكى الأمريكية إثر هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام.

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