بلينكن يتحدث هاتفيا للمرة الأولى مع نظيره الروسى منذ بدء الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ووصف بلينكن، وفقا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، المحادثات بأنها كانت "صريحة ومباشرة".
وأضاف: "لقد ضغطت على الكرملين لقبول الاقتراح الجوهرى الذى طرحناه بشأن الإفراج عن محتجزين أمريكيين، كما ناقشت أيضا السماح ببدء تصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود".
وأوضحت القناة الإخبارية الأمريكية، أن هذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيها وزيرا خارجية البلدين، منذ بدء الأزمة الأوكرانية فى أواخر فبراير الماضى.
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