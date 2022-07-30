الدفاع الروسية: خطر الألغام التى زرعها نظام كييف يعيق حركة السفن التجارية

جدة - نرمين السيد - وقال ميزينتسيف: "خطر القصف والألغام الذى خلقه مسؤولو كييف لا يسمح للسفن بالإبحار بحرية إلى عرض البحر. حيث أنه فى 28 يوليو 2022، عند قياس أعماق الممر المائى عند مصب نهر الدانوب، انفجر لغم بسفينة الدراسات الجغرافية الأوكرانية "شلياخوفيتش".
وحملت روسيا فى وقت سابق الجيش الأوكرانى المسؤولية عن زرع مئات الألغام فى البحر الأسود وبحر آزوف، محذرة من أن بعض الألغام فلتت من مراسيها.
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