نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر https://tawjihi.mohe.ps/ رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2022 موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة بقطاع غزة والضفة الغربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2022، صرح نائب مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين دكتور جمال يوسف بأن عملية تصحيح أوراق الامتحانات للصف الثالث الثانوي توجيهي فلسطين قد اقتربت على الانتهاء، بالإضافة إلى أنه أكد أن المصححين أنهوا تصحيح الكثير من أوراق الامتحانات للطلبة.

نتائج التوجيهي فلسطين 2022

تم تأدية الامتحانات من قبل 87000 طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 729 لجنة لامتحان الثانوية العام لسنة 2022، وبلغ عدد طلاب القسم العلمي 23000 طالب، بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 65000، بينما الشرعي بلغ عددهم 1418، وريادة الأعمال عددهم 4123، نتيجة الثانوية الوصل عدد الطلاب في الفرع الصناعي والمهني والاقتصاد المنزلي والفندقية نحو 3146 طالب، ويتم الحصول على نتيجة الثانوية العامة التوجيهي من خلال الاسم الكامل ورقم الجلوس.عامة بفلسطين.

إعلان نتائج الثانوية العامة فلسطين

قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالتصريح بشأن نتيجة التوجيهي لهذه السنة 2022، حيث تم التأكيد من محمد اشتية رئيس وزراء فلسطين، على أن النتيجة سوف تظهر صباح يوم السبت 30 يوليو 2022، وأنه ما يتداول بمواعيد مختلفة لظهور نتيجة الثانوية فما هو إلا شائعات ليس لها مصدر أو صحيحة، ولا ينبغي على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لها.

رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2022

للحصول على نتائج التوجيهي فلسطين، وذلك من خلال طرق وهي:

يتم الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطيني الرسمي أو موقع نتائج الثانوية العامة نتيجة التوجيهي فلسطين.

يتم كتابة اسم الطالب، ورقم الجلوس في الخانات المخصصة لها.

ومن ثم يتم النقر على ظهور النتيجة.

نتيجة التوجيهي فلسطين لعام 2022

عقب البحث المتواصل عن موعد كشف نتيجة الثانوية العامة، زاد محرك البحث عن رابط نتيجة التوجيهي الثانوية العامة، وهذا بعد الإعلان عن تاريخ نتيجة التوجيهي هذه السنة، بعد اعتماد النتائج الثانوية العامة بدولة فلسطين لكافة الطلاب بالمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وفي خاتمة المقال نشير إلى أن الوزارة اهتمت بتصحيح أوراق الطلاب، ومراجعتها أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم توزيع الطلاب بشكل صحيح على عدة لجان مختلفة، نظرا لعدد الطلاب الكبير.