نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات أسواق عبدالله العثيم في السعودية العرض ساري حتى 26 يوليو في المقال التالي

أسواق عبدالله العثيم هى شركة مساهمة سعودية تُعد ثاني أكبر سلسة أسواق مركزية وتجارة تتخصص في بيع كافة السلع والمنتجات الإستهلاكية، كما يقوم بتقديم العديد من الخصومات والتخفيضات على كافة منتجاته فأصبح الأكثر مبيعاً وانتشاراً بداخل المملكة. تخفيضات أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية متوفر بالعرض صانعة قهوة نيكاي 3×1 لعمل القهوة بكل سهولة ومذاق رائع بسعر 249 ريال سعودي.

تخفيض على قطاعة خضار مقدمة من شركة كينوود، سعة 1.5 لتر سعرها بالعرض 139 ريال سعودي.

كما متوفر أيضاً عرض على مروحة جي في سي برو بسعر 99 ريال سعودي حيث كان سعرها قبل العرض 129 ريال سعودي.

تخفيض على خلاط جيباس 2×1، سعره الأن بداخل العرض 95 ريال سعودي.

متاح مكواة فيلبس جاف بسعر 69 ريال سعودي، كما متواجد أيضاً مكواى كليك أون جاف بسعر 55 ريال سعودي.

متواجد بداخل العرض لهذا الأسبوع مكيف أرو صحراوي بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال سعودي.

متاح براد ماء حار وبارد إنتاج شركة ارو بسعر 339 ريال سعودي.

يوجد فرن كهربائي سعة 45 لتر مقدم من شركة تي سي، بسعر 249 ريال سعودي.

يوجد أيضاً ميكرويف إنتاج شركة كليك اون سعة 20 لتر، بسعر 256 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم في قسم اللحوم متواجد بالعرض مكعبات بقري برازيلي توب سايد، سعر الكيلو الآن بالعرض 31.95 ريال سعودي.

تخفيض على اللحم المفروم برازيلي مبرد، سعر الكيلو الآن بداخل العرض 26.95 ريال سعودي.

كما متاح لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو الآن 54.95 ريال سعودي.

متواجد بالعرض لحم حاشي بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

وأيضاً متاح لحم خروف بربري بالعظم بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. تخفيضات أسواق العثيم على المنظفات متوفر صابون برسيل أزرق ضد البكتيريا وزن الكيس 6.8 كجم، بسعر 47.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

تخفيض على جل برسيل الغسالات لافندر 2.9 لتر، سعره الأن بالعرض 32.95 ريال سعودي.

يوجد بداخل العرض مطهر داك ورد 3 لتر، سعره 19.95 ريال سعودي.

متواجد مبيض ملابس شير، وزن العبوة 3.78 لتر، بسعر 7.95 ريال سعودي.

متاح صابون كلينا بودرة نسيم الجبل 3 كجم بسعر 22.95 ريال سعودي.

تخفيض على صابون ركس بودرة بسعر 35.95 ريال سعودي، وزن العبوة 6 كجم.

كما متاح صابون يد بيوريلا الأصلي 1 لتر، كان سعره 17.95 ريال سعودي فأصبح بالعرض 9.95 ريال سعودي. مزيل دهون زماك منوع 2×650+25% خصم بسعر 22.95 ريال سعودي، عالي الجودة يزيل أصعب رواسب الدهون بكل سهولة فقط قم بالرش على المكان المتراكمة به الدهون وتركه 5 دقائق ثم القيام بالمسرح وسوف تلاحظ نظافة المكان نهائي من الدهون ولمعانه.

تخفيض على مطهر ومعقم شير 2×750مل+500 مل هدية، للقضاء على الجراثيم وتطهير الأسطح، سعره 21.95 ريال مرحبا بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض صابون صحون سنوفا برائحة الليمون لا يؤثر على نعومة الأيدي، سعره قبل العرض 11.95 والآن أصبح 7.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات أسواق عبدالله العثيم في السعودية العرض ساري حتى 26 يوليو - ثقفني

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