العالم اليوم - تصاعد الأزمة.. إيلون ماسك يرد على تويتر "قضائيا"

انتم الان تتابعون خبر تصاعد الأزمة.. إيلون ماسك يرد على تويتر "قضائيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 يوليو 2022 12:21 صباحاً - قرر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرد على تويتر "قضائيا"، معلنا إقامة دعوى ضد موقع التواصل الشهير، الذي يقاضيه في الأصل بعد "أزمة الاستحواذ".

أظهرت أوراق محكمة أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أقام دعوى قضائية مضادة للقضية التي رفعتها شركة تويتر لإلزامه بإتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.

وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية قالت في وقت سابق من الجمعة، إن محاكمة ستبدأ في 17 أكتوبر وتستمر 5 أيام للنظر في الدعوى التي رفعتها منصة التواصل الاجتماعي ضد أغنى شخص في العالم.

وكان موقع التدوين المصغر "تويتر" قد تمكن من كسب الجولة الأولى من النزاع القضائي مع الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على خلفية إعلان الأخير إلغاء صفقة شراء الموقع، التي وصلت إلى 44 مليار دولار.

وقال قاض في محكمة بولاية ديلاوير الأميركية إن هناك "سحابة من عدم اليقين"، بشأن صفقة تويتر، معلنا في الوقت نفسه قبول حجة الموقع التي تقول إن التأخير سيلحق أضرارا بأعماله.

ويسعى تويتر، الذي رفع دعوى قضائية على ماسك لإجباره على إتمام صفقة الاستحواذ.

واتهام محام يمثل تويتر في المحاكمة" ماسك بـ"محاولة تخريب" الموقع، مؤكدا أنه "يبذل قصارى جهده لتعطيل عمله".