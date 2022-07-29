العالم اليوم - بالصور.. ولادة النمر "الأندر" بعد 20 عاما من المحاولة

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. ولادة النمر "الأندر" بعد 20 عاما من المحاولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 11:16 مساءً - قال حراس بحديقة الحيوانات الوطنية في العاصمة الكوبية هافانا، الجمعة، إن شبلا آخر من النمور البنغالية النادرة ولد في الحديقة.

وجاءت ولادة النمر بعد أكثر من عام بقليل، من استقبالها 4 أشبال من هذه السلالة، من بينها نمر أبيض شديد الندرة.

وتأتي ولادة الأشبال الخمسة بعد محاولات امتدت لمدة 20 عاما لمساعدة السلالة المهددة بالانقراض على التكاثر.

وولدت الأشبال الخمسة من نفس الأبوين فيونا وغارفيلد.

لكن للأسف كان الشبل الجديد هو الناجي الوحيد من أربعة أشبال ولدوا قبل أسبوعين بعدما عانت الأشبال الأخرى من مشاكل حادة في الجهاز العصبي أدت إلى نفوقها.

ويعاني الوافد الجديد، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، من نقص الوزن، لكنه بدا مشاكسا ويتمتع بروح مرحة.