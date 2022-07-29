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بريطاني يحذر أوكرانيا من "سيناريو قاتم"

حذر المؤرخ البريطاني والأستاذ بجامعة هارفارد نيال فيرجسون ، أوكرانيا من "سيناريو قاتم"، وأن الغرب سيتخلى عن كييف الخريف المقبل. بريطاني يحذر أوكرانيا من "سيناريو قاتم"حذر المؤرخ البريطاني والأستاذ بجامعة هارفارد نيال فيرجسون ، أوكرانيا من "سيناريو قاتم"، وأن الغرب سيتخلى عن كييف الخريف المقبل. وكتب فيرجسون في مجلة "Focus" أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ تكتيكيا في أوكرانيا، يجعل كييف تخاطر بمواجهة صعوبات كبيرة في الخريف. وأضاف أن "حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تفعل شيئا لحل الأزمة الأوكرانية في المرحلة الأولية". وقال فيرجسون : "في رأيي، هذا خطأ غبي جدا"، فكلما طال الصراع، قل استعداد الدول الغربية لمساعدة كييف". وبحسب موقع " روسيا اليوم " توقع فيرجسون أنه في الخريف سيضعف تصميم الدول الغربية على مساعدة أوكرانيا، علاوة على ذلك، فلن تحقق العقوبات ضد روسيا التأثير المتوقع، فيما حذرت موسكو مرارا من أن تقديم المساعدة العسكرية لكييف لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وتعرض أوكرانيا للدمار .

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