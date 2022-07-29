نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “للوافدين والمواطنين” طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة “الشيخ محمد بن زايد” cpc.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة في الإمارات، حيث يستنجد الكثير من الأشخاص داخل الإمارات بسبب الظروف الصعبة، ويبحثون عن طريقة لإرسال طلبات مساعدات بمبالغ مالية لتساعدهم على تخطي تلك الأزمات، وهذا بشكل سري كما تعلمون، ويتاح ذلك في الإمارات بشكل واسع وكبير، وهذا عبر مؤسسات رسمية تابعة ل الشيوخ في الإمارات العربية المتحدة، ومن أهم تلك المواقع ديوان ولي العهد “سابقا” أو ديوان الرئاسة الذي يتبع للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، فتابعوا.

مساعدات مالية في الإمارات

وقد عني الشيوخ في الإمارات بدءا من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المؤسس، بعمل الخير ورعاية المواطنين والمقيمين داخل الإمارات، ويظهر هذا جليا في إطلاق العديد من المؤسسات الخيرية الرسمية في الامارات العربية المتحدة، والتي منها:

مؤسسة زايد الخيرية.

جمعية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية.

ديوان ولي العهد.

جمعية الشارقة.

والعديد من الأماكن الرسمية التي يلجأ لها المواطنون والمقيمون من جميع ربوع الامارات، حينما يحتاجون لتلك المساعدات، وهذا الجهات لا تقصر مع المستحقين نهائيا.

طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة

ولن نطول عليكم، وسندخل معكم مباشرة في الطريقة الصحيحة لطلب المساعدة، وكيف يمكنك متابعة حالة الطلب أولا بأول، وهذا ما يمكنك عمله إلكترونيا، ونفضل أن تقوم بعمل هذه الخطوات باستخدام جهاز كمبيوتر حتى تكون الصورة أوضح لك، وهذا عن طريق الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع ديوان الرئاسة عبر الضغط على الرابط الرسمي cpc.gov.ae.

ثم اضغط على خدمات الديوان في شريط الخيارات بالأعلى.

تختر منه شؤون المواطنين.

بعدها اكتب رقم الملف ورقم الهوية الوطنية أو الاقامة.

قم بتعبئة نموذج الطلب الخاص بك، وتأكد من أن البيانات صحيحة.

بعدها قم بالإرسال.

مع العلم أنه يتم تقديم المساعدة للفئات التالية، وهذا كما ذكر في الموقع: الاراضي، الاسكان، العلاج، مساعدات التوظيف “العاطلين”، مساعدات دراسية، مساعدات الايجار، وقم بكتابة السبب بشكل واضح في الرسالة، ولا تتعمد إلى كتابة بيانات أو معلومات غير صحيحة، حيث يتم التحقق من وضعك، حسب النظام.

متابعة نموذج طلب مساعدة مالية

ويمكنكم متابعة طلب المساعدة المالية في الموقع بكل سهولة ويسر، وهذا عبر الانتقال إلى الموقع الذي وضعنا لكم رابطه في الأعلى، وعمل هذه الخطوات: