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عمر شويل - جدة تفعيل نتائج توجيهي tawjihi.mohe.ps الذي يتم فتح باب استخراج نتائج الطلاب فيه خلال ساعات قليلة، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم على لسان المتحدث الرسمي لها بالإعلان عن أسماء أوائل التوجيهي في جميع محافظات فلسطين، رام الله والقدس وغزه وغيرها، وكذلك الإعلان عن نسب النجاح في هذا العام بين الأقسام العلمية والأدبية والدينية، من البنين والبنات.

تفعيل نتائج توجيهي tawjihi.mohe.ps

تعلن وزارة التربية والتعليم عبر رابط استخراج النتائج الرسمي عن العداد الزمني التنازلي للإعلان عن نتائج الطلاب، حيث قام المتحدث الرسمي باسم الوزارة بالإعلان عن انتهاء كافة أعمال الحصر والمراجعة لنتائج الطلاب، حيث قامت جميع اللجان بالإعلان عن أسماء الناجحين والأوائل فيها بعد المراجعة الجيدة لها، ويتم رفع لنتائج على الموقع وفتح الاستعلام برقم الجلوس بعد إعلان أسماء أوائل توجيهي 2022 بين جميع أقسام الثانوية في فلسطين.

تفعيل نتائج توجيهي tawjihi.mohe.ps لينك الثانوية الفلسطينية 2022 برقم الجلوس ترقب أوائل توجيهي

وجاء الإعلان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة قائلا:

أدى ما يقارب 23.271 ألف طالب وطالبة في القسم العلمي و65.173 ألف في القسم الأدبي، أما ريادة الأعمال فقد بلغ عدد الطلبة تماما 4123، وفي القسم الشعبي 1418، بينما أدى 3146 طالب وطالبة في في الأقسام المهنية الصناعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي .

ساعة نزول نتائج الطلاب على رابط الاستخراج

أعلن المتحدث باسم الوزارة أن النتائج تم الانتهاء منها جميعها وحصر أسماء الأوائل، على أن يتم إذاعة بيان النجاح على القناة الحكومية صباح السبت الموافق 30 يوليو 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحا، وبدأ العد التنازلي في عداد الموقع مشيرا لتناقص الوقت لإعلان النتائج.

خطوات استخراج نتائج توجيهي 2022

ينتظر الطالب البيان الصحفي المذاع على القناة الحكومية الرسمية. يتوجه بعده إلى رابط نتائج توجيهي فلسطين. يتم تسجيل الشعبة ثم رقم الجلوس. يتابع الطالب درجات النجاح.

يقوم الموقع بفتح باب الاعتراضات بشكل إلكتروني أو من خلال المدارس بعد الإعلان عن جميع نتائج الطلاب، على أن يقوم الطالب بالناجح بالتوجه إلى المدرسة التي يتبع لها للتأكد من النتائج من خلال قوائم الناجحين.