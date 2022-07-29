نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة توجيهي فلسطين moehe.gov.ps وطريقة الاستعلام بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة توجيهي فلسطين هذا ما يبحث عنه الطلاب بعد الانتهاء من تأدية الامتحانات الخاصة بهم فلقد بدأ تصحيح النتائج وفقًا لدقة محددة، وقد تم الإعلان رسميًا على الانتهاء من تصحيح النتائج، وغدًا سوف يتم الإعلان على نتيجة الأوائل توجيهي فلسطين مما زاد من معدل البحث لمعرفة رابط نتيجة توجيهي فلسطين 2022 وبمجرد أن يتم اعتماد النتائج سوف يتم إعلانها على الفور.

موعد إعلان نتيجة توجيهي فلسطين

لقد تم إصدار بيان في 20 يوليو 2022 على أن النتائج سوف تظهر في الـ 30 من يوليو 2022 بعد أن يتم الإعلان على نتائج الأوائل مباشرة، كما تم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني والتي سوف تكون بعد ظهور النتيجة لمدة 9 أيام أي أنها موعدها في 8 أغسطس، وسوف يتم تأدية الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى حرصًا على سلامة الطلاب كما كان يتم تطبيقها في امتحان التوجيهي.

رابط نتيجة توجيهي فلسطين 2022

لقد صرح المسؤولين على أن النتيجة سوف تكون مطمئنة للطلاب فلا يجب على الطلاب أن يشعرون بالقلق، حيث إنه سوف يتم إظهار نتيجة 87 ألف طالبًا في كلًا من العلمي والأدبي، وتم الانتهاء من تأدية الامتحانات منذ مدة تصل إلى شهر، وسوف يتم الإعلان على النتيجة في الـ 30 من يوليو 2022 وبمجرد الإعلان على ظهورها يمكن الاستعلام على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطيني الرسمي.

كيفية استخراج نتائج توجيهي فلسطين 2022

يمكن الاستعلام على نتائج التوجيهي في خطوات بسيطة تسهيلًا على الطلاب، وذلك لأنه قد تم الانتهاء من تصحيح النتائج بدقة، وخلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان على النتيجة في الموعد المعلن عنه، ويمكن الاستعلام عنه من خلال الخطوات الآتية: