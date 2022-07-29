روسيا: الوضع الاقتصادى لدينا أفضل من توقعاتنا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، وفقا لسكاى نيوز البريطانية، إن حجم الواردات السلعية إلى روسيا عبر دول ثالثة (الاستيراد الموازى) بلغ قرابة 4 مليارات دولار.

وأظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية بشأن الوضع الحالى فى الاقتصاد الروسى أن الاقتصاد انخفض فى يونيو 2022 بنسبة 4.9% على أساس سنوى وتراجع بنسبة 4% على مدى 6 أشهر من 2022، وعند مقارنة أداء الاقتصاد الروسى مع العام 2020 خلال الجائحة نجد أنه فى يونيو 2022 تراجع بوتيرة أقل من الجائحة.

كان وزير الزراعة الروسى دميترى باتروشيف، قد صرح فى وقت سابق بأنه من المتوقع أن تصل قيمة صادرات المجمع الصناعى الزراعى الروسى فى عام 2022 إلى حوالى 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن روسيا تشهد زيادة هذا العام فى جميع الاتجاهات تقريبا فيما يتعلق بالصادرات الزراعية.