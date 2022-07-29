عاجل- بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة

جدة - نرمين السيد - يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، سلم فى وقت سابق نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان فى مقر الإمارة بمشعر منى، كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبى، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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