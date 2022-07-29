زيلينسكى: سيطرة روسيا على مزيد من الأراضى الأوكرانية لن يقيم للدولة قائمة

جدة - نرمين السيد - أشار المحلل السياسى الأمريكى جوش روجين، إلى أن الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى أعرب عن اعتقاده أنه إذا تمكنت القوات الروسية من السيطرة على أجزاء كبيرة من أراضى أوكرانيا فى الجنوب قبل قدوم فصل الشتاء فلن تقوم لأوكرانيا قائمة كدولة قابلة للحياة.





وأشار روجين، فى مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن الأسابيع القليلة القادمة سوف تكون حاسمة، حيث أنها سوف تحدد مصير بلاده كدولة تقوم بدورها على الساحة الدولية.

وأضاف الكاتب المتخصص فى الشؤون السياسية الخارجية، أن الرئيس الأوكرانى يسعى لنشر قوات أمريكية فى بلاده لمساعدتها فى مواجهة القوات الروسية التى تقوم حاليا بعملية عسكرية خاصة داخل الأراضى الأوكرانية، مشيرا إلى أن المدفعية الروسية الثقيلة تقوم حاليا بقصف مكثف فى جنوب وشرق أوكرانيا مستخدمة فى عملياتها تكتيك الأرض المحروقة.

وأوضح أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يسعى من خلال العملية العسكرية الحالية إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضى فى أوكرانيا قبل حلول فصل الشتاء لتعزيز المكاسب التى حققتها القوات الروسية فى ميدان المعركة حتى الآن.

ويقول إن الرئيس الأوكرانى معه كل الحق حين يعتقد أنه إذا لم تقدم واشنطن للجانب الأوكرانى الأدوات اللازمة وبالسرعة المطلوبة لتحقيق النصر فى المعركة الحالية مع القوات الروسية فسوف تندم أمريكا أشد الندم فيما بعد، موضحا أن الرئيس الأوكرانى أكد فى اجتماع له فى كييف الأسبوع الماضى مع وفد من الكونجرس الأمريكى على مطالب بلاده والتى تشمل المزيد من الأسلحة المتطورة ونشر قوات أمريكية فى كييف لتعزيز التنسيق مع واشنطن فيما يخص الحرب الحالية على جميع المستويات. وأشار الكاتب إلى أن الرئيس الأوكرانى طالب بتشكيل ثلاث خلايا تنسيق مشتركة من القوات الأوكرانية والأمريكية للتركيز على جوانب التخطيط والإمداد والاتصال الاستراتيجى.

وأشار إلى ما ذكره متحدث باسم مجلس الأمن الوطنى الأمريكى أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بتنسيق مكثف مع الجانب الأوكرانى على مستوى القيادة وعلى مستوى القوات على الأرض فى الدول المجاورة لأوكرانيا، موضحا أن هناك بعض الاعتراض داخل وزارة الدفاع الأمريكية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة التى تطلبها ولاسيما الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة بعيدة المدى خشية أن يؤدى ذلك إلى استنزاف المخزون الاستراتيجى من الأسلحة الأمريكية وكذلك خشية أن تقع تلك الأسلحة فى أيدى القوات الروسية.

وأكد أن مسؤلى الإدارة الأمريكية تنتابهم مخاوف من استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية المتطورة فى ضرب العمق الروسى وهو تصعيد سوف يؤدى دون شك إلى تأزيم الموقف على الرغم من الوعود التى قطعها زيلينسكى على نفسه للبيت الأبيض أن قواته لن تستخدم تلك الأسلحة لضرب أهداف داخل روسيا.

ويختتم الكاتب مقاله مستشهدا برأى اليسا سلوتكين عضو مجلس الشيوخ والتى ترى أن انخراط أوكرانيا فى مفاوضات سلام مع روسيا لإنهاء الصراع الحالى يستلزم تحقيق بعض الانتصارات العسكرية للجانب الأوكرانى وهو الهدف الذى يجب على الغرب أن يسعى لتحقيقه فى المرحلة القادمة من الحرب.