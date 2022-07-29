الرئيس التونسى: نرفض أى شكل للتدخل فى الشأن الوطنى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التونسى، خلال لقائه اليوم الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى: "إن الدولة التونسية تتساوى فى السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولى، وإن السيادة داخل الدولة هى للشعب التونسى الذى قدم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية".
وأضاف أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وسيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى أن من بين المبادئ التى يقوم عليها القانون الدولى مبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
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