العالم اليوم - محادثات أميركية - روسية "صريحة" بشأن السجناء

انتم الان تتابعون خبر محادثات أميركية - روسية "صريحة" بشأن السجناء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 08:16 مساءً - أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، أنه أجرى محادثات "صريحة" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وحضه على القبول بعرض الولايات المتحدة بهدف الإفراج عن أميركيين معتقلين في روسيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "أجرينا نقاشا صريحا ومباشرا. دعوت الكرملين الى قبول العرض الذي قدمناه إليهم"، موضحا أنه حذر لافروف من أن العالم لن يعترف "أبدا" بضم روسيا لأراض أوكرانية.

وصرح المسؤول الأميركي بأنه ضغط على نظيره الروسية خلال المحادثة لقبول اقتراح أميركي يهدف إلى إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين لدى موسكو بريتني جرينر وبول ويلان.

وعلى صعيد آخر، ذكر بلينكن أنه أخبر لافروف بأنه يتعين على روسيا الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في إطار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، وأن العالم لن يقبل بضم روسيا لأي أراض أوكرانية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف وبلينكن ناقشا الأوضاع في أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف أبلغ بلينكن بأن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستحقق أهدافها.