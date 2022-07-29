نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك يلتقي رئيس الوزراء "الإسرائيلي" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 29 يوليو 2022 08:03 مساءً - جي بي سي نيوز :- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وأكد جلالته، خلال اللقاء، ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.

وشدد جلالته على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك يلتقي رئيس الوزراء "الإسرائيلي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.