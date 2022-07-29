موعد مباراة ليفربول القادمة ومانشستر سيتي بتوقيت السعودية في نهائي كأس الدرع الخيرية

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة ليفربول القادمة ومانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية بتوقيت السعودية، حيث تقام المباراة بين الفريقين في إفتتاحية الموسم الجديد بإعتبار ليفربول بطل كأس الإتحاد الإنجليزي بينما يدخل مانشستر سيتي المباراة بإعتبار أنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول القادمة ومانشستر سيتي بتوقيت السعودية

موعد مباراة ليفربول ومانشسستر سيتي بتوقيت السعودية: 7 مساء السبت الثلاثون من يوليو.

كلوب يعلن ضيقه من موعد المباراة

كان كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول قد أعلن عن ضيقه من موعد مباراة الفريق أمام مانشسستر سيتي، وأكد أن فريقه خسر ساديو ماني خاصة وأنه كان أساسيا لأكثر من ست مواسم وأن الوقت ضيق للتحضير للمباراة، وأكد أن المباراة مهمة وأن الفريق خاض عددا من المباريات الودية إستعدادا لمانشستر سيتي.

محمد صلاح يؤكد سعادته للحصول على ألقاب مع ليفربول

كان محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول قد أكد سعادته للحصول على ألقاب متنوعة مع ليفربول وأكد صلاح أنه يطمح للحصول على كأس الدرع الخيرية أمام مانشسستر سيتي رغم صعوبة المباراة وإفتقاده ساديو ماني نظرا للغياب بعد إنتقال الأخير إلى بايرن ميونيخ.

جوارديولا يؤكد استعداده لمواجهة ليفربول

كان جوارديولا قد أكد استعداد فريقه لمواجهة ليفربول السبت على ملعب كينج باور في نهائي كأس الدرع الخيرية، وقال أن الفريق قد أداء رائع في الفترة الإعدادية مؤكدا على أهمية مواجهة ليفربول من أجل بداية الموسم بالحصول على بطولة جديدة.

ويدخل هالاند مباراة ليفربول بعد إنتقاله إلى مانشستر سيتي، ويعول جوارديولا كثيرا على هالاند والذي يعد واحدا من أقوى اللاعبين، ويطمح مانشسستر سيتي إلى الفوز على ليفربول في تلك المواجهة المرتقبة.

توقعات نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يتوقع الجميع أن تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي صعبة للغاية خاصة على أبناء ليفربول، ففي الوقت الذي يسعى خلاله ليفربول إلى الخروج من النتائج الصعبة، يحاول مانشستر سيتي هو الأخر تحقيق نتيجة طيبة وتأكيد جدارته بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي والذي حسمه بفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول.