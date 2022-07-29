نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين عبر وزارة التربية والتعليم الفلسلطنية وطريقة استخراج النتيجة moehe.gov.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين، ساعات قليلة وسيتم الإعلان عن نتيجة التوجيهي في فلسطين، حيث تسيطر حالة من الخوف والقلق الشديد على جميع الطلاب والطالبات، فقد أدى 87 ألف طالب وطالبة امتحانات التوجيهي لهذا العام 2022 في ظل جائحة كورونا ومع الاستعداد التامة للحفاظ على الطلاب والطالبات، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على لسان الدكتور محمد عواد مدير القياس والتقويم والامتحانات على أن الوزارة تعمل في أقصى جهدها لكي يتم الإعلان عن النتيجة في الموعد المحدد لها وهو يوم السبت 30 يوليو 2022، وسيتم تفعيل الرابط لكي يستطيع الطلاب استخراج النتيجة إلكتروني فور اعتمادها من الوزارة و الكشف عن أسماء أوائل التوجيهي.

رابط نتيجة التوجيهي 2022 فلسطين بأرقام الجلوس

لقد حددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية طريقة استخراج نتائج التوجيهي فلسطين لهذا العام 2022 وستكون إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية يستطيع الطلاب استخراج النتيجة بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس فور اعتماد النتيجة سيتم ظهورها.

موعد إعلان نتيجة التوجيهي فلسطين لهذا العام 2022

مع تأخر إعلان النتيجة بدء الطلاب والطالبات يشعرون بالقلق والخوف الشديد وتزداد عملية البحث عن النتيجة، ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن تعلن عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج التوجيهي فلسطين 2022 وأكدت الوزارة عبر بيان صحفي لها عن وزير التربية والتعليم الفلسطيني محمد اشتية سيقوم باعتماد وإعلان النتائج يوم السبت القادم الموافق 30 يوليو 2022.

ويمكن لجميع الطلاب استخراج النتيجة إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، كما أشار أن لجان التصحيح أنتهت بالفعل من تصحيح أوراق الامتحانات و جمع الدرجات والنتيجة في مره الرفع، ويؤكد أن عملية التصحيح تمت في أعلى درجة من الدقة و الشفافية لكي يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها.

خطوات استخراج نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

ما تبقي سوي ساعات قليلة جدًا عن تفعيل رابط نتيجة التوجيهي فلسطين 2022، وسيتم تواجد النتيجة بعد أيام قليلة من الإعلان عنها في المدارس، ويمكنك استخراج النتيجة فور اعتمادها بالخطوات التالية: