نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الكلية التقنية في محافظة جازان بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقدم علي الكلية التقنية للبنين بجازان, يبحث الشباب خرجي الثانوية العامة عن كيفية التقدم في الكلية التقنية التي تتواجد في محافظة جازان, حيث أعلنت الكلية التقنية بجازان عن فتح باب التقدم للبنات والبنين للالتحاق بالكلية, ويمكن أن يتقدم الطلاب البنين علي الكلية التقنية وفقاً للشروط التي تم إعلانها من قبل عمادة كلية التقنية, وتقوم كل سنة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الكلية التقنية بالإعلان عن فتح باب التقدم للالتحاق بها من قبل البنين والبنات خرجي الثانوية العامة علي أساس تطابق الشروط مع المتقدمين.

شروط التقدم علي الكلية التقنية للبنين في المملكة العربية السعودية

إذا رغب أحد طلاب الثانوية العامة من البنين أن يقوم بالتقدم للالتحاق بالكلية التقنية بجازان فعليه أن يقوم بالاطلاع علي الشروط التي أعلنتها عمادة الكلية التقنية والتي تخص البنين.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أن تكون أنه تحمل الجنسية السعودية. أقصي مدة يتم فيها قبول طلبات البنين خرجي الثانوية العامة هي أن يكون المتقدم تخرج من الثانوية العامة أخر خمس سنين. أن يقوم الشخص بإجراء اختبار القدرات في المركز الوطني للقياس والتقويم ولابد أن يقوم باجتياز هذا الاختبار. أن يقوم بالموافقة علي الشروط والأحكام والالتزام بها وعدم الإخلال بها لأي ظرفا كان. أن يقوم المتقدم بدفع مبلغ مائتين ريال سعودي من أجل أن يتمكن من التسجيل في الكلية.

موعد التسجيل في الكلية التقنية للبنين والبنات بجازان

أعلنت الكلية التقنية بجازان عن مواعيد التسجيل في مراحل التقدم للالتحاق بالكلية, وهذه المواعيد تشمل البنين والبنات خرجي الثانوية العامة.