موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات في الثانوية العامة سواء الشعبة العلمية أو الأدبية إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ويترقبوا الموعد الذي ستقوم فية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن نتائج الطلاب، ويتابعوا الرابط الرسمي الذي ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتجية من خلاله للحصول عليها بواسطة رقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم المصرية من اجراء امتحانات الثانوية العامة، تعمل الوزارة في تلك الفترة بإتمام عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب في الكنترولات المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية بإنة سيتم الإعلان عن النتيجة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ومن المنتظر ظهورها في يوم الخميس الموافق 4 أغسطس القادم، وذلك وفقا للتصريح الخاص بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في يوم 21 يوليو الماضي، كما أعلنت الوزارة أن امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة ستكون في شهر أغسطس القادم، وسيتم عقد الأمتحانات في الفترة ما بين 20 وحتي 30 أغسطس، وسيتم الإعلان عن مواعيد مراحل تنسيق الثانوية العامة بعد الإعلان عن النتيجة، وسيتم الإعلان عن الحد الأدني للقبول في كل مرحلة.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها للاستعلام عن النتيجة عقب ظهورها وهي كالتالي:

يجب أولا أن يقوم الطالب بالدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم.

ويقوم بعد ذلك باختيار كلمة النتيجة من القائمة.

ثم يقوم الطالب بعد ذلك بكتابة رقم جلوس في المربع المخصص له.

اضعط بعد ذلك علي زر الاستعلام عن النتيجة.

انتظر قليلا حتي يتم عرض النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن خلال لقاء تلفيزيوني له أن المؤشرات الأولية لنجاح الطلاب تقترب من العام الماضي، وقال أيضا أن عصر حصول الطالب علي مجموع 100% قد انتهي، وأكد وزير التربية والتعليم أن عمليات التصحيح تسير بشكل صحيح ومنظم ويتم مراجعتها جيدا، وأن جميع الطلاب سيأخذون حقهم سواء كان في تصحيح الأوراق أو في نتيجة الثانوية العامة عند ظهورها.