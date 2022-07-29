الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الشهر الجديد وكيفية السداد بكل سهولة

أصبح من السهل والممكن أن يقوم كل شخص بالتعرف عن فاتورة الإستهلاك الخاصه بالتليفون الأرضي؛ سواء كان لمستخدمي المحمول؛ الإنترنت؛ أو حتي التليفون الثابت؛ وذلگ عن طريق الاتصال بالخدمات الخاصة بشرگات الاتصالات المصريه؛ وأيضاً بسبب التطور التكنولوجي أصبح من السهل جدا سداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق موقع الشركة الخاص بها عن طريق الإنترنت.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أولا عن طريق الإتصال بالرقم المختصر الخاص بالشركه لطلب مكالمة تفصيلية للاستعلام عن الفاتورة بالتفصيل؛ حيث تعرض الشركه خلال المكالمه تفاصيل عن المكالمات الصوتيه التي تجري خلال المحافظات والأماكن المختلفه؛ مقابل مبلغ مالي وإرسال التفاصيل عبر الفاكس أو الإيميل حسب رغبة المتصل .

في حين الإتصال بالخط الساخن يجب تلقي كافة التعليمات التي يرشدنا إليها الموظف لتسهيل عملية الاستعلام والدفع.

خطوات الإستعلام عن الفاتورة عن طريق استخدام الموقع

الدخول علي موقع الشركة من خلال الرابط الخاص بها؛ إختيار فاتوره الشهر الذي ترغب في دفعه ويمكن أن يكون أكثر من شهر أيضاً.

القيام بعد ذلگ بعده إجراءات من أهمها تسجيل البيانات المفصلة لصاحب الخط الساخن؛ مع تسجيل إسم المحافظه؛ بعد ذلك الضغط علي زر الإستعلام فيظهر المبلغ المراد.

طرق دفع الفواتير

ماگينات الصرف الآلي الخاصه بالبنوك.

مكاتب الهيئه القوميه للبريد.

مكاتب الهيئه القوميه للبريد. شركات التحصيل.

اهم البنود الخاصة ببعض شرگات الإتصالات

يجب دفع الفاتوره بإنتظام وبصفه دوريه لأن عند التأخر لمده أقصاها سبع شهور فيتم فصل الخط الأرضي وفسخ التعاقد بين العميل والشركة أيضاً دفع فواتير الإنترنت في موعدها لتجنب فصله عن المنازل حين تخطي المده المسموحة، كما أنه فيما بعد تنصح أيضا بعض الشرگات العملاء بالإتصال علي الخط الساكن في حالة وجود أي شكوى خاصة.