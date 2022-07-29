العراق: إعادة 80 ألفا و500 عائلة نازحة إلى مناطقها بمحافظة صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين العراقية خالد محجوب، فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة العائدين بلغت 80% والمتبقى 10% أى ما يقارب 10 آلاف عائلة ما زالت غير قادرة على العودة لعدة أسباب".
وأضاف أن "أسباب عدم عودة المهجرين هى إما أن منازلهم مدمرة بالكامل أو هناك أسباب عشائرية نأمل أن تحل فى الأيام القادمة، فضلا عن مشكلتى قلة الخدمات وعدم وجود فرص عمل فى حالة عودتهم، وهناك من لم يرغب بالعودة إلى المنطقة التى نزح منها لوجود فرص عمل وسكن وخدمات مريحة لهم".
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