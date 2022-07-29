وزير دفاع بريطانيا يعلن تأييده لوزيرة الخارجية فى سباق رئاسة الحكومة

وفى مقال لصحيفة "التايمز" البريطانية، قال والاس، إن "تراس جديرة بالثقة وصريحة، ويمكنها أداء المهمة من اليوم الأول"، مضيفًا: "جلست معها فى مجلس الوزراء والاجتماعات الثنائية والقمم الدولية.. إنها تتمسك بمواقفها. وفوق كل شىء صريحة وتعنى ما تقول".
يذكر أن بن والاس كان يعتبر أحد أكثر أعضاء الحكومة البريطانية شعبية، علاوة على أنه كان يعد المرشح الأوفر حظًا ليحل محل بوريس جونسون قبل أن يخرج نفسه من السباق.
فيما تخوض تراس وسوناك منافسة قوية على رئاسة الحكومة البريطانية، ويتخلل هذه المنافسة مشادات حول الضرائب والإنفاق، إلا أن استطلاعات الرأى تشير إلى تقدم وزيرة الخارجية داخل حزب المحافظين، وهم من يقررون الفائز فى نهاية المطاف، بحلول يوم 5 سبتمبر.
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