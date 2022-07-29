العالم اليوم - "غير متاح".. ويل سميث يطرق باب كريس مجددا

انتم الان تتابعون خبر "غير متاح".. ويل سميث يطرق باب كريس مجددا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 07:18 مساءً - في مقطع مصور جديد اعتذر ويل سميث مجددا لكريس روك عن صفعه خلال حفل الأوسكار، وقال إن سلوكه” غير مقبول” وإنه تواصل مع الممثل الكوميدي لمناقشة الواقعة، لكن قيل له إن روك غير مستعد للحديث معه.

وقال سميث في مقطع مصور نشره على الإنترنت، يوم الجمعة": "لا يوجد جزء مني يعتقد أنها كانت الطريقة الصحيحة للتصرف في تلك اللحظة. أنا آسف حقا وأحاول أن أكون نادما دون أن أخجل من نفسي.”

ويل سميث، جالسا ومرتديا قميصا أبيض وقبعة بيضاء، تحدث مباشرة إلى الكاميرا ورد على أسئلة اختارها مسبقا عن سلوكه في الحفل يوم 27 مارس، عندما صفع مقدم الجوائز كريس روك بعدما أطلق تعليقا ساخرا عن شعر زوجة سيمث، جادا بينكيت سميث.

اعتذر سميث أيضا لأسرة روك وخاصة والدته روزالي التي روعتها رؤية ابنها يتعرض للأذى وقالت لمجلة آص ويكلي” عندما صفع كريس، صفعنا جميعا. لقد صفعني باللفعل.” واعتذر سميث أيضا لتوني روك، شقيق كريس الأصغر.

ونقلت ""أوشيت برس" عن سميث قوله ”لم أدرك عدد الأشخاص الذين تأذوا في تلك اللحظة.”

اعتذر سميث أيضا لأسرته” للجدل الذي جلبته علينا جميعا” ولمرشحي أوسكار من زملائه” لسرقة وتلطيخ لحظتكم.”

وأضاف أن زوجته لم تفعل شيئا يشجعه على الصفعة. وتابع” لم يكن لجادا دخل بالأمر. لقد اتخذت قراري بنفسي.”

بعد المشادة، منعت الأكاديمية سميث من حضور حفلات توزينع جوائز الأوسكار أو أي فعالية للأكاديمية لمدة عشر سنوات. واعتذر سميث لروك في بيان بعد الأوسكار قائلا إنه” خرج عن الخط المقبول وكان مخطئا.”

وأكد سميث في المقطع المصور” كلمة أنا آسف لا تكفي حقا.”