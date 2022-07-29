ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 10 أشخاص وأكثر من 150 جريحا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات، حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة، أن ارتفاع عدد الضحايا جاء بعد العثور على 4 جثامين تحت الأنقاض من جراء الزلزال، كما أن الهزات الارتدادية فى المنطقة الجبلية مستمرة.

وكانت السلطات الفلبينية قد أعلنت فى وقت سابق أن الانهيارت الأرضية والمنشآت المنهدمة قد أسفرت عن مصرع 6 آخرين بمقاطعة /أبرا/ وفى محافظات قريبة.

يذكر أن حوالى 218 بلدة فى 15 مقاطعة تضررت من الزلزال الذى بلغت قوته أكثر من 7 درجات بمقياس ريختر، وتسبب فى تحطيم نوافذ المبانى فى مركز الهزة الأرضية، كما هز الأبراج الشاهقة الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر من العاصمة مانيلا.