فرنسا: نخطط لملء مرافق تخزين الغاز 100% بنهاية الصيف

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء الفرنسى: "لقد خفضت روسيا بشكل كبير من إمداداتها للغاز.. إلا أننا نستخدم كل ما نملك من وسائل لتقليل اعتمادنا على الغاز والنفط الروسى، بما فى ذلك تسريع ملئ مرافق تخزين الغاز لدينا"، متوقعًا أن "تمتلئ بنسبة 85% بحلول نهاية الصيف، لكننى ما زلت أرغب فى أن تمتلأ بنسبة 100% فى هذا التوقيت".

وبالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء الفرنس، أعلنت وزيرة الطاقة أنييس بانييه روناشيت، أنه من المخطط ملئ منشآت تخزين الغاز الاستراتيجية فى البلاد بالكامل بحلول 1 نوفمبر.