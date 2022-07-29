طائرة ركاب روسية تطلق إشارة استغاثة فوق بحر قزوين

جدة - نرمين السيد - وحسبما جاء فى التقارير الروسية، منذ قليل، فقط وصلت إشارة الاستغاثة من طائرة ركاب من طراز "بوينج"، كانت تنفذ رحلة من عاصمة الشيشان جروزنى إلى موسكو.

كما أشارت التقارير إلى اختفاء الطائرة فى وقت لاحق من خارطة موقع "فلايت ريدر" المتخصص فى تتبع الرحلات الجوية، قبل أن تظهر مجددًا على الخرائط، فيما قال مصدر فى خدمات الطيران الروسية، إن الطائرة استدارت فوق البحر، واتجهت نحو مطار الإقلاع، حسبما نقلت وكالة "تاس" الإخبارية.

وذكرت شركة "Utair" المشغلة للرحلة، أنه بسبب عمل مؤشر ضغط الهواء فى الصالون، قرر قائد الطائرة النزول بالطائرة إلى ارتفاع 3000 متر، والعودة إلى مطار المغادرة، حرصا على سلامة الركاب، مؤكدة أن الركاب وطاقم الطائرة بخير.

وفى وقت لاحق، أكد رئيس الشيشان رمضان قاديروف، عبر "تيلجرام"، أن الطائرة هبطت بسلام فى مطار جروزنى، ونشر مقطع فيديو لعملية الهبوط.