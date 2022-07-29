«غازبروم» الروسية تعلن السيطرة على حريق بأنبوب غاز رئيسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، قالت شركة "غازبروم ترانس غاز"، التابعة لشركة "غازبروم" الأم، إن إمدادات الوقود الأزرق استمرت بالكميات المخطط لها عبر خطوط أنابيب أخرى.

وأشار البيان الصدر عن الشركة الروسية، إلى أنه حدث انخفاض فى ضغط خط الأنابيب الرئيسى "بخارى - أورال" مع اندلاع حريق فى التاسعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت موسكو، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لم تقع إصابات، وتم التعامل مع الحادث.

وأوضح بيان الشركة الروسية، أن الفرق المختصة باشرت أعمال الصيانة مكان الحادث، وتم تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادث.