العالم اليوم - أسعار النفط ترتفع مع تضاؤل فرص زيادة الإنتاج

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 05:16 مساءً - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية، اليوم الجمعة، مع التفات الأنظار إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، والتوقعات بإبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير.

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، بنحو 2.30 دولار إلى 109.44 دولار للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر اليوم 2.24 دولار إلى 104.07 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بـ 2.20 دولار إلى 98.62 دولار للبرميل.

وانخفض العقدان في يوليو بواقع 4.7 بالمئة و6.8 بالمئة على التوالي.

وتوقع مسح أجرته رويترز أن يسجل خام برنت 105.75 دولارًا للبرميل في المتوسط، وأن يسجل الخام الأميركي 101.28 دولارًا للبرميل في المتوسط هذا العام.

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، في الثالث من أغسطس عاملا مهما في أسعار السوق.

وذكرت مصادر في "أوبك+" لرويترز أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، ولكن مصدران في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وقال محللون إنه سيكون من الصعب على "أوبك+" زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.