نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 الكترونيا محافظة الاسكندرية 2023

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال من أكثر ما يبحث عنه العديد من أولياء الأمور في الفترة الحالية بالمدارس الحكومية و التجريبية الرسمية للغات فهو من أولوية الاهتمام لهم بعد أن تم تفعيله من قبل وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال و اولى ابتدائي وسوف نوضح خطوات الاستعلام خلال الفقرات التالية بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

وزارة التربية والتعليم حددت 31 يوم لكي يتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال من خلال الرقم القومي المدون في شهادة ميلاد الطفل خلال شهر يوليو الحالي بداية من اليوم الأول إلى اليوم 31 من خلال الموقع الرسمي لمركز معلومات وزارة التربيه والتعليم الموقع بشكل رسمي حتى لا تحدث مشاكل نتيجة الضغط على الموقع لذلك تكون خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي على نحو التالي

الضغط على رابط الرسم بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ويضغط الطالب او ولي الامر على الخدمات الإلكترونية.

ثم يدخل ولي الأمر ويكتب الرقم القومي الخاص بالطفل بشكل صحيح.

ثم يكتب الرقم القومي الخاص لولي الأمر كما مكتوب في البطاقه الشخصيه.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح في المكان المخصص لها.

والضغط على انشاء حساب ثم يسجل الدخول مره اخرى سوف يجد نتيجة القبول للطالب باسم على المدرسة

مستندات التقديم في رياض الاطفال

حددت وزارة التربية والتعليم اوراق ومستندات مطلوبه من اولياء الامور للتقديم في المدارس الحكومية بعد ان تم الاعلان عن نتيجة التنسيق لمرحلة رياض الأطفال وهذه الأوراق