بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 10,000 ريال فوري اونلاين

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عمر شويل - جدة تقدم شركة تسهيل للتمويل بالسعودية أسرع تمويل شخصي للأفراد متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية كما أنه تحت رقابة البنك المركزي السعودي كما يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل شخصي بقيمة 10,000 ريال كحد أدنى وربما يصل قيمة التمويل إلى 250 ألف ريال سعودي كحد أقصى ومن أهم مميزات برنامج التمويل الشخصي من شركة تسهيل أن التمويل لا يحتاج إلى أى ضمانات.

بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 10,000 لدى شركة تسهيل

يتمكن الآن جميع العملاء من الحصول على تمويل شخصي سريع يبدأ من 10,000 ريال ويصل إلى 250 ألف ريال سعودي كحد أقصى وذلك بأسهل وأسرع طريقة حيث متاح الحصول على التمويل اونلاين ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة تسهيل للتمويل بالسعودية من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل وهي

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المقيم لطلب تمويل شركة تسهيل.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 25 عام.

10,000 ريال سعودي هو الأدنى لقيمة التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل.

مميزات التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل

صممت شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية أسرع تمويل شخصي اونلاين لا يحتاج إلى أى ضمانات كما هناك العديد من المزايا الأخرى وهي

يتميز التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل بأنه متاح دون الحاجة إلى وجود كفيل.

كما يتميز القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بأنه أيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند التقديم.

يقدم كذلك التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل فترة سداد طويلة ربما تصل إلى 60 شهر وذلك التيسير على العملاء.

يستطيع أيضاً العميل من التوقيع إلكترونياً.

كما يستطيع كذلك العملاء من إتمام جميع إجراءات الحصول على التمويل اونلاين ودون الحاجة إلى زيارة الشركة.

250,000 ريال هو الحد الأقصى لقيمة التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل.

رابط الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل

سهلت شركة تسهيل للتمويل إمكانية الحصول على التمويل الشخصي حيث متاح الحصول على التمويل اونلاين ودون الحاجة إلى زيارة الشركة فيمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل للتمويل وطلب التمويل.