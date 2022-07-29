عشاق الايفون خبر سعيد سعر ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max المتوقعة بالسعودية و مصر و أمريكا

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سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس يقوم الكثير من محبي هواتف الآيفون بالبحث بشكل كلي عن أفضل المواصفات التي تطرح في هاتف ايفون 14 برو ماكس الذي يعد من إحدى الإصدارات الجديدة لأجهزة الآيفون والذي تم إطلاقه عن طريق شركة آبل الأمريكية، فهو يكون من أفضل الجوالات الذكية التي تطرح في سلسلة آبل في سنة 2022، ويحمل العديد من المميزات، وأيضًا فهو يعتبر النسخة الأعلى من الآيفون بناحية الأداء والسعر والمواصفات وغيرها.
اخر تحديث مميزات و عيوب ايفون 14 برو ماكس الجديد iPhone 14 Pro Max المتوقعة في الأسواق
مميزات ومواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس
يوجد الكثير من المميزات والمواصفات التي المتواجدة على هاتف آيفون 14 برو ماكس، ومن إحدى هذه المواصفات والمميزات هي كالآتي:
- يتم تواجد زجاج من السيراميك على الشاشة يعمل على مقاومة الخدش.
- حجم شاشة هاتف آيفون 14 برو ماكس تكون 6.7 بوصة مع معدل التحديث نحو 120 هرتز.
- الذاكرة التي تخص الهاتف هي 6 رام.
- سعة البطارية تكون نحو 4500 مللي أمبير.
- الهاتف متاح بالعديد من السعات المختلفة للذاكرة الداخلية، كما أن بدايتها تكون من 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 1 تيرا بايت.
- السرعة التي تخص الشحن تصل إلى 20 واط، حيث يمكن أن يتم الشحن للجوال بالصورة الكلية أثناء أربعون دقيقة.
- هاتف آيفون 14 برو ماكس يكون داعم للعديد من الشبكات التي تكون من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
- شاشة الجوال تكون مزودة بالطبقة التي تعمل على مقاومة الزيوت والأتربة وأيضًا البصمات.
- ينبض في الهاتف المعالج القوي السداسي النواة 4 نانو متر.
- يتم توافر الهاتف بالعديد من الألوان ومنها، الرمادي والفضي والذهبي والأزرق.
- نظام تشغيل الهاتف هو iOS v15.
سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max
يتوقع أن يتم صدور هاتف آيفون 14 برو ماكس بالأسعار المبدئية التي تكون:
- سعر الجوال في المملكة العربية السعودية للنسخة 256 جيجا بايت تكون نحو 5100، أما النسخة 512 جيجا بايت تكون بسعر 5700 ريال سعودي.
- سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في الولايات المتحدة للنسخة 256 جيجا بايت تكون بسعر 1099 دولار أمريكي و1200 دولار أمريكي للنسخة 512 جيجا بايت، أما النسخة 1 تيرا بايت.
- سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية يكون 256 جيجا بايت تكون 24 ألف جنيه مصري، والنسخة بحجم 512 جيجا بايت تكون بسعر 28 ألف جنيه مصري.
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