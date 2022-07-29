نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل إيداع المعاشات.. كم يبلغ جدول الحد المانع لصرف الضمان الجديد 1444/2022؟ الموارد البشرية تُذكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفقاً للتصريحات الصادرة من وزارة الموارد فإن جدول الحد المانع للضمان الجديد أصبح متاحاً، فلقد تم إنشاء الضمان المطور حتى يستفيد أكبر عدد من الأشخاص بهذا الراتب، الذي يساعدهم في الحصول على متطلبات الحياة الأساسية ولا سيما للأشخاص المحتاجين، ونظراً لكثرة التساؤلات عن هذا الأمر سنقوم بتوضيحه إليكم من خلال مقالنا هذا.

جدول الحد المانع للضمان الجديد

إن وزارة الموارد قامت بتوضيح الحد المانع للضمان مع كثرة التساؤلات التي وردت من قبل المواطنين، وإليكم جدول الحد المانع للضمان المطور وهو كالآتي:

أولاً الأسرة التي تتكون من فرضاً واحداً فإن الحد الأدنى لها بالضمان 2000 ريال.

أسرة عبارة عن فردين فإن المبلغ الذي تحصل عليه 2750 ريال.

الحد الأقصى للأسر التي تتكون من ثلاث أفراد 3140 ريال.

أسرة تتكون من أربع أفراد الحد الأعلى لها 3710 ريال.

الأسرة التي قدرها خمس أفراد 4280 هذا هو الحد الأقصى.

أسرة عدد أفرادها ستة تحصل على 4840 أعلى حد لها.

بالنسبة للأسرة التي عدد أفرادها سبعة ومستحقة للضمان الحد الأقصى لها 5420 ريال.

الحد الأقصى للأسرة التي تتكون من ثمان أفراد 6000 ريال.

أسرة عدد أفرادها تسعة فإن الضمان لها 6560 ريال.

الحد الأقصى للأسر التي عدد أفرادها 10 هو 7120 ريال.

شروط استحقاق الأعزب للضمان

لقد تم تحديد بعض من الشروط لابد أن تتوفر بالشخص الأعزب الذي يريد أن يحصل على الضمان، وإن كان متوفر بهذه الشروط عليه أن يتمم التسجيل وإليكم الشروط وهي كالآتي:

عمر الشخص المتقدم لا يزيد عن 35 عام.

بحال كان يمتلك دخل ثابت فعليه أن يقدم كافة الأوراق التي تثبت ذلك.

ألا يكون الشخص لديه أي عقارات أو ممتلك لأراضي.

توفر الجنسية السعودية.

عدم وجود أسرة له.

الشخص يقيم بشكل كامل داخل السعودية.

شروط الضمان المطور

وزارة الموارد قد أفصحت عن الشروط الخاصة بالضمان المطور، والتي يجب أن تتوفر بالشخص إن أراد التقديم والتسجيل به، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي: