كيفية التقديم جامعة الإمام محمد بن سعود والشروط ونسب القبول 1444، تقع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض ولكن يوجد لها بعض الفروع الأخرى في عدة مناطق ونجد أن الجامعة فتحت باب التقديم للبكالوريوس ولكن مع وضع بعضا من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، كما توجد نسب محددة للقبول وتشمل الجامعة عدة تخصصات مثل اللغات، الشريعة واللغة العربية، العلوم الصحية والعلوم التطبيقية أيضا.

ما هي شروط القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود؟

تضع الجامعة بعض الشروط للسماح للطلاب للتقديم بها وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

التخرج من إحدى المعاهد التابعة للجامعة أو الحصول على شهادة ثانوية عامة لم يمر عليها أكثر من خمس سنوات.

وتقديم موافقة من جهة العمل للتقديم في جامعة الإمام محمد بن سعود في حين أن الطالب يعمل بجهة حكومية أو خاصة.

ثم اجتياز الاختبارات الطبية والشخصية أيضا مع النجاح في المقابلة الشخصية.

ويجب تقديم شهادة تفيد بحسن سير وسلوك الطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة.

نسب قبول الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود 1444

يجب تخطي الطالب النسب المحددة والتي تختلف من قسم إلى أخر بالجامعة حيث يلزم حصول الطالب على نسبة مركبة بالشهادة الثانوية 40% واختبار القدرات 30% وان لا يقل معدل اللغة الانجليزية عن 30% وذلك في مسار اللغات والترجمة، أما كليات الشريعة واللغة العربية فيجب أن تكون نسبة الثانوية 60% بينما اختبار القدرات 40% كما يوجد مسار العلوم الصحية والذي يتطلب حصول الطالب على معدل في الثانوية العامة لا يقل عن 90% ولا تقل درجات اختبار القدرات عن 70 درجة، بينما درجة اللغة الانجليزية يلزم أن تتعدى 50 درجة مع اجتياز الاختبار التحصيلي بنسبة مركبة 40% وتحدد الجامعة لمسار العلوم التطبيقية نسبة 40% كنسبة مركبة بالثانوية العامة و30% لاختبار القدرات ونجد النسبة المركبة للاختبار التحصيلي لا يجب أن تقل عن 30% وذلك لأصحاب الشهادة الثانوية، أما الحاصلين على معاهد علمية فيلزم أن لا يقل معدلهم عن 90% وتكون النسبة المركبة أكثر من 84% للاختبار التحصيلي.

كيفية التقديم بجامعة الإمام محمد بن سعود

يسهل التقديم بالجامعة عبر الانترنت من خلال موقع الجامعة الالكتروني واختيار المسار المراد الالتحاق به، ومن الجدير بالذكر أن الجامعة تحتوي على كليات متعددة مثل الطب، العلوم، الشريعة، الهندسة، أصول الدين، الإعلام والاتصال، اللغة العربي، علوم الحاسب الآلي، الاقتصاد والعلوم الإدارية، المعهد العالي للقضاء، ونجد كل كلية تحتوي على عدة أقسام يمكن الاختيار فيما بينهم على حسب رغبة الطالب ومجموعه.