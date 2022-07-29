نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية http://www.moe.gov.ye/ برقم الجلوس

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن من موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية نستعرضها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز فى ظل الترقب الكبير والمتزايد لطلاب جميع المحافظات اليمنية بعدما ادي كل الطلاب كافة الاختبارات المقررة عليهم فى الاسابيع القليلة الماضية بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية والعلمية على ان تستعد حالياً وزارة التربية والتعليم اليمنية للاجل مباشرة اعلان نتائج الثانوية العامة فى اليمن على شكل وصورة الكترونية نوافيكم به الان من خلال السطور التالية

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية على ان الوزارة حالياً تعمل على بدء الاستعداد على اعلان نتائج الثانوية العامة اليمنية بعدما اتم طلاب الثانوية العامة فى اليمن كافة الاختبارات المقررة عليهم بوصول عدد الطلاب الملتحقين على شهادة اتمام الثانوية اليمنية الى مايقرب الى 191 الف طالبة وطالبة فى الشعبة الأدبية والعلمية، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم اليمنية على ان جميع عمليات الرصد والتصحيح قد انتهت بنجاح على ان تستعد فى الوقت الحالي وزارة التربية والتعليم اليمنية على إعلان نتائج شهادة الثانوية اليمنية من خلال موقع الوزارة بالاسم الرباعي ورقم الجلوس على شكل ننقله ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

نبدأ الان فى استعراض خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن فى الشعبة الادبية والعلمية فى جميع المحافظات اليمنية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية

ادخال اسمك الرباعي ورقم الجلوس فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة الأدبية والعلمية في الايقونة المخصصة لها

حدد المحافظة التابع اليها الطالب فى الايقونة المخصصة لها

انقر على خانة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على الفور هذا وقد اكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية على ان نتائج الثانوية العامة فى اليمن تعلن اون لاين بداية من صباح يوم السبت المقبل على مستوى جميع المحافظات اليمنية وذلك فقط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على النحو السابق لنا ذكره بالاعلى

هذا ومن المقرر فى اعقاب ساعات قليلة من الان ان تبدأ وزارة التربية والتعليم اليمنية على البدء فى عمليات اعلان نتائج الثانوية العامة اليمنية على مستوي كل المحافظات اليمنية على ان نتابع على غرار هذا الامر كافة التفاصيل المتعلقة حول تلك النتائج وذلك حتي نساعدكم على الفور على الحصول على تلك النتائج فور الاعلان عنها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم اليمينة