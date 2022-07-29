حجز الحضانات الحكومية snsgov-shj.ae لموظفي إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام مجلس الشارقة للتعليم عن فتح الحجز الإلكتروني والتسجيل في الحضانة الحكومية للموظفين في إمارة الشارقة، وقد تم وضع عدد من المعايير الخاصة بالتسجيل والقبول، وفق مراحل خاصة بالحجز والتسجيل وأيضا وفق المواعيد المقررة للعمل واستقبال الطلبات لكل حضانة من الحضانات الحكومية المعتمدة، كل على حده.

حضانات إمارة الشارقة الحكومية

أتاح مجلس الشارقة التعليمي أن يكون هناك أولويات في الحجز والتسجيل للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بالإمارة في الحضانة الحكومية، حيث يكون للموظف الحكومي امتيازات في أن يحصل أبناءهم مقاعد في الحضانة وفق مميزات خاصة ورعاية لهم، ويتم دعم الحضانات وفق قوانين حقوق الموظفين بالقطاع الحكومي بالإمارة.

حجز الحضانات الحكومية snsgov-shj.ae التسجيل الإلكتروني لموظفي الشارقة 2022

وتقوم الإمارة بتقديم العديد من الخدمات للمواطن الإماراتي، وخاصة الفئات من محدودي الدخل من موظفي الإمارة الحكوميين، وقد قامت الدولة بالفترة الأخيرة بتقديم العديد من أنواع الدعم لمحدودي الدخل من فئة المعلمين، حيث تم شمولهم في المكرمة المقدمة من حاكم الإمارات قبيل عيد الأضحى المبارك، كما استمر تسجيل الحصول على الدعم المقطوع لهم ليتم الحصول عليه بالفترة المقبلة، سبتمبر 2022، ويأتي ضمن حقق الإمارات إلى رفع زيادة الأسعار عن كاهل الفئات محدودي الدخل من الموظفين لحصولهم على مبالغ نقدية وزيادات، كما يتم الحصول على عدد من الخدمات بأسعار خاصة.

ما هي مراحل التسجيل في الروضات الحكومية بالشارقة

المرحلة الأولى: يتم فيها تسجيل العضوية لجميع جهات العمل ثم يتم بعدها ذلك فتح باب التسجيل لموظفي القطاع الحكومي في إمارة الشارقة، وتتم على ثلاث مراحل حسب مدن الإمارة.

المرحلة الثانية: يتم فيها فتح جميع الأماكن الشاغرة والمتبقية للموظفين في كافة جهات العمل.

ما هي الفترات الزمنية لتعليم الأطفال

الفصل الدراسي قيمة السداد يبدأ الفصل الدراسي الأول: والذي يكون في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

ويكون الفصل الشتوي: يكون في ديسمبر.

بينما يتم فتح الفصل الدراسي الثاني: يناير وفبراير ومارس.

ويكون الفصل الدراسي الثالث: أبريل ومايو ويونيو.

بينما يكون فصل الصيف: في شهر يوليو وأغسطس. 2400 درهم 2400 درهم 2400 درهم 1000 درهم 1000 درهم

وجاء أيضا ضمن بيان المجلس التعليمي للشارقة:

“يجوز للمجلس استثناء أطفال الأمهات غير العاملات وقبولهم بالحضانة وفق اشتراطات محددة مثل: توافر شواغر في الحضانة، والحالة الصحية للطفل ويثبت ذلك بموجب تقرير طبي، والأمهات الدارسات في الفترة الصباحية، واللاتي تزيد فترة دراستهن عن 4 ساعات في اليوم، ووفاة الأم، وأشار المجلس إلى أن الحضانات مستمرة في تقديم الخدمة طوال العام لأولياء أمور الأطفال، موضحاً أن إجازات الموظفات في الحضانات الحكومية تبدأ خلال فترة الصيف، ويتوافر البديل عن كل موظفة حسب عدد الأطفال خلال تلك الفترة، إلى أن يباشر الكادر بأكمله بتاريخ 22/8/2022”.

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