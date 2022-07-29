عاجل- برلين تفصل الكهرباء عن 200 مبنى تاريخى لتوفير الطاقة (مقر الرئاسة)

جدة - نرمين السيد - أوقفت العاصمة الألمانية، برلين، إنارة العديد من المعالم والمبانى التاريخية، منذ ليلة الخميس، بهدف المشاركة فى الجهود الوطنية لتوفير الطاقة فى مواجهة مخاطر النقص فيها.





إطفاء 200 مبنى فى برلين

وحسبما ذكرت تقارير غربية، فإنه لن تتم إضاءة نحو 200 مبنى رمزى ليلاً، بما فى ذلك عمود النصر وقصر شارلوتنبورج ومبنى البلدية.

وفى بيان لها، أوضحت بيتينا جاراسك، عضو حزب الخضر، والعضو المسؤولة عن الشؤون البيئية فى بلدية العاصمة برلين، أنه "بالنظر إلى الحرب فى أوكرانيا والتهديدات الروسية فى ما يتعلق بسياسة الطاقة، من المهم أن نستخدم طاقتنا بأكبر قدر من العناية".

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فإن هذا القرار سيمنح برلين القدرة على التوفير فى استخدام 1400 جهاز مخصص لإضاءة هذه المواقع.

مقر إقامة الرئيس



ومن جانبه، قرر الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، أن يكون مثالا يحتذى، هذا الأسبوع، وأعلن أنه لن يضاء مقر إقامته الرسمى فى برلين، قصر بلفيو، ليلا، إلا فى المناسبات الخاصة مثل الزيارات الرسمية.

وقبل عدة أسابيع، دعت حكومة المستشار أولاف شولتس، إلى التعبئة الوطنية من أجل توفير الطاقة التى ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وسط مخاوف من انخفاض الإمدادات.

خفض حصة الغاز الروسى لألمانيا

كما انطلقت حملة تستهدف المهنيين والأفراد للترويج لممارسات توفير فى الطاقة، مثل خفض تكييف الهواء فى المبانى، واستخدام وسائل النقل العام أو حتى شراء أدوات تسهم فى توفير المياه.

كذلك، أعلنت مدن كبرى عدة فى جميع أنحاء البلاد عن خطط لتوفير الطاقة، إذ كانت ألمانيا تشترى 55% من احتياجاتها من الغاز من روسيا قبل الحرب الأوكرانية، إلا أن هذه الحصة تقلصت فى بداية يونيو إلى35%، ما جعل البلد الأوروبى مهددة بتخفيضات الغاز التى تقررها موسكو.