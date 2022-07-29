الأمن الفيدرالى: إحباط عملية إرهابية وسط روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وسائل الإعلام الروسية، قالت المخابرات الروسية، إنه "بفضل أعمال التحرى والتحقيق تم كشف واعتقال 3 مواطنين من أوكرانيا، فى قرية جوريتسى بمنطقة دوبروفسكى التابعة لمقاطعة ليبيتسك".

وأوضح بيان الأمن الروسى أن المتورطين هم: "رجل من مواليد 1988 من أصحاب السوابق، وامرأتان من مواليد 1986 و1978"، لافتًا إلى أن الثلاثة ينتمون إلى مجموعة استطلاع وتخريب، قامت بتشكيلها منظمة "القطاع الأيمن" الأوكرانية، بإشراف جهاز الأمن الأوكرانى.

وأضاف البيان أن المتورطين "تسللوا إلى الأراضى الروسية بهدف تفجير عبوات ناسفة شديدة القوة فى أماكن تجمع الجمهور بمدينة ليبيتسك".

كما عثر رجال الأمن الروسى على مواد تستخدم لتصنيع العبوات الناسفة فى وكر العصابة الإرهابية، إضافة إلى العثور على وسائل للاتصال، وفيها مراسلات الإرهابيين مع المشرفين عليهم من الجانب الأوكرانى.

كما أشار البيان إلى استمرار التحقيق مع المعتقلين الثلاثة، مضيفًا أنه سيتم فى نهايته توجيه التهم ضدهم وتقديمهم للعدالة.