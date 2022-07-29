العالم اليوم - أسهم الإمارات ترتفع مع صعود أسعار النفط وأرباح الشركات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 04:18 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على ارتفاع يوم الجمعة مع صعود أسعار النفط إذ يتوقع المستثمرون ألا يؤدي اجتماع "أوبك+" الأسبوع المقبل إلى زيادة الإمدادات.

وصعدت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال في الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة مع انخفاض مخزونات النفط الخام وانتعاش الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 1.1 بالمئة إلى 3338 نقطة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر البنوك في البلاد، 4.2 بالمئة خلال اليوم بعد أن سجل قفزة بنسبة 42 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني.

وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 2.5 بالمئة، وفقا لبيانات رفينيتيف.

ومن بين الأسهم الأخرى، زاد سهم شركة إعمار العقارية 1.5 بالمئة بعد أن أفاد تقرير بارتفاع مبيعات العقارات في دبي 60 بالمئة مع زيادة 85 بالمئة في قيمة العقارات المباعة.

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق في إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوكالة رويترز، إن سوق الأسهم في دبي وسعت مكاسبها بفضل الأرباح القوية وتحسن المعنويات بين المستثمرين.

وصعد مؤشر أبوظبي 1.1 بالمئة إلى 9649 نقطة، مع ارتفاع سعر سهم الشركة العالمية القابضة 1.3 بالمئة، في حين صعد سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 2.9 بالمئة قبيل صدور نتائجها في الأول من أغسطس.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة بروج للبتروكيماويات ثلاثة بالمئة بعد أن سجلت نموا بنسبة 35 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني إلى 490 مليون دولار مع تحسن الطاقة الإنتاجية الإجمالية.

وكانت معظم البنوك المركزية في دول الخليج رفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، تمشيا مع زيادة مماثلة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالنظر لارتباط عملاتها بالدولار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم أن أسواق الأسهم الإماراتية عززت مكاسبها خلال تداولات شهر يوليو الجاري بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري إلى جانب الإدراجات الجديدة التي أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.518 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.575 تريليون درهم في أخر جلسات يوليو الجاري، موزعة بواقع 2.015 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و559.17 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.