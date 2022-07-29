الرئيس السوري: "الهوية العربية" في خطر

الرئيس السوري: "الهوية العربية" في خطرإعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب التي تشن على بلاده حرب على الانتماء .. محذراً من ضياع الهوية الذي اعتبره أخطر ما يمكن أن تتعرض له المنطقة العربية.

وقال الرئيس الاسد خلال لقاءه المشاركين في اجتماع الأدباء والكتّاب العرب المنعقد في دمشق وفقاً لوكالة الانباء السورية (سانا) ان ما يحصل في سورية هو ليس حرباً عليها بالمعنى الضيق بل لا بد من أن نرى هذه الحرب بالمعنى الأكبر وهي الحرب على الانتماء.

واعتبر الرئيس السوري الحديث مع المفكرين والأدباء يعني الحديث مع عقل الأمة وعقل الشعب .. مؤكداً الحرص على اللقاء مع المنظمات والاتحادات الشعبية لأنها تعكس الصورة الحقيقية للشعوب العربية وتعبر عن نبض الشارع العربي.

كما اعتبر الرئيس الأسد أن جزءاً من الحرب التي نتعرض لها يتعلق بالمصطلحات التي يتم تسويقها من قبل الغرب حيث إن هناك مفكرين في منطقتنا لم يستوعبوا خطورة هذه المصطلحات وبالتالي لم يستطيعوا تفكيكها .

واكد رئيس سورية انه من الضروري أن نعيد تركيب هذه المصطلحات بالمضمون الذي يتناسب مع فكرنا وانتمائنا ومع العروبة بمعناها الحضاري العام والشامل.

وشدد الرئيس الأسد على أهمية الحوار الفكري وضرورة فصل الفكر عن السياسة وعن المجتمع والتفكير في الشخصية الجامعة التي نعمل عليها من أجل بناء الإنسان وتعزيز الانتماء للأرض وللأوطان.

بدورهم أكد الكتّاب والأدباء العرب وفقاً لوكالة (سانا) أن الفكرة التي يتم الترويج لها بأن الشعب العربي مع التطبيع هي فكرة مضللة وغير صحيحة لأنه حين يتداعى رؤساء وأعضاء اتحادات الكتّاب العرب من 12 دولة عربية إلى سورية تحت عنوان (أدباء من أجل العروبة) فهذا يعني أن ضمير الأمة ما زال بخير .. معتبرين أن انتصار سورية هو انتصار للأمة برمتها لأنها سورية الفكر وسورية المقاومة وسورية التاريخ.