الإليزيه: ولى عهد السعودية ورئيس فرنسا يعملان لتخفيف آثار الحرب حول العالم

ووفقًا لبيان الإليزية، فقد استقبل الرئيس الفرنسى، ولى عهد المملكة، مساء أمس الخميس، على عشاء عمل فى قصر الإليزيه، حيث أكد ماكرون "أهمية استمرار التنسيق الذى بدأ مع المملكة العربية السعودية فى إطار تنويع مصادر الطاقة فى الدول الأوروبية".
كما أكد الرئيس الفرنسى أهمية استمرار التنسيق الذى بدأ مع السعودية لتنويع إمدادات الطاقة للدول الأوروبية وطرح مبادرة "FARM" للأمن الغذائى العالمى، مؤكدين كلاهما التمسك المشترك بالأمن والاستقرار فى الشرقين الأدنى والأوسط، معربين عن رغبتهما فى مواصلة جهودهما المشتركة من أجل تخفيف التوترات بشكل دائم.
وأشاد الرئيس الفرنسى بجهود المملكة ودعمها للهدنة فى اليمن، كما جرى الأعراب عن تقدير المملكة لدعم فرنسا للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث.
كما تطرقت المباحثات إلى دعم البلدين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وأعربا عن ارتياحهما لعمل الصندوق "السعودى ـ الفرنسى" لدعم العمل الإنسانى والإغاثى فى لبنان بأعلى معايير الشفافية.
وأكدت المحادثات على تطابق وجهات النظر حول ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطينى حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شددت المحادثات على أهمية الوصول إلى حل سياسى للأزمة فى سوريا، بما يحافظ على وحدة أراضى سوريا وسلامة شعبها.
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