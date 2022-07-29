العالم اليوم - سيدة تقتل طفليها خنقا في الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 03:21 مساءً - هزّت جريمة بشعة تعد الثالثة من نوعها، الأردن يوم الجمعة، بعدما أقدمت سيدة على قتل طفليها خنقا في العاصمة عمّان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في منشور على "تويتر"، إنه "ورد ظهر اليوم بلاغ من أحد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين".

وأضاف: "تمّ التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة".

واختتم قائلا: "فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء".

وأشار مصدر لموقع "دوت الخليج" إلى أن الأم من مواليد 1975، وقامت بقتل طفليها، نبيل مواليد 2016 ويبلغ من العمر ست سنوات، وإيمان مواليد 2014 تبلغ من العمر 8 سنوات، خنقا داخل منزلها.

وشهد الأردن جريمتي قتل قبل أسابيع راح ضحيتها أطفال أبناء، حيث أقدم مواطن على قتل طفليه ضربا في مدينة الرمثا، وقتل آخر اثنين من أبنائه رميا بالرصاص في عجلون، لتكون هذه الجريمة الثالثة على التوالي التي تهز المجتمع الاردني وسط مطالبات بتشديد العقوبات، وإعادة تفعيل عقوبة الإعدام المجمدة منذ سنوات.