العالم اليوم - قتلى بينهم نساء وأطفال في حادث مروع بالعراق

انتم الان تتابعون خبر قتلى بينهم نساء وأطفال في حادث مروع بالعراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 03:21 مساءً - لقي 12 شخصا حتفهم، بينهم نساء وأطفال، جراء اصطدام حافلة بشاحنة على طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد، كما أفادت السلطات يوم الجمعة.

وأرجع بيان لمديرية شرطة المرور سبب الحادث إلى "السرعة واستدارة خاطئة"، قام بها أحد السائقين، ما أدّى إلى الاصطدام بين الحافلة الصغيرة والشاحنة.

ولفت المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي في حديث لوكالة "فرانس برس" إلى أن "سائق الشاحنة استدار من الجانب الأيمن للطريق إلى الأيسر بشكل مباغت".

وأضاف القيسي أن نساء وأطفالا بين الضحايا، من دون أن يحدد عددهم.

ويعاني العراق البلد الغني بالنفط، من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته، نتيجة عقود من النزاعات، فيما تُتهم الحكومات المتتالية بسوء الإدارة والفساد.

وخلال العام 2021، لقي أكثر من 4800 شخص حتفهم جراء حوادث سير في العراق، أي أكثر من 13 شخصا في اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة منتصف يوليو.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل قوله في مارس إن "أعداد حوادث السير في تزايد مستمر وكأننا في حرب، وهنالك عدم التزام بالسرعات المحددة على الطرق"، مرجعا الأمر أحيانا إلى "استخدام الهواتف النقالة وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية".