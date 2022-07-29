نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “masar.sa” رابط جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية 1444 وزارة التعليم التسجيل في وظيفة معلم مساعد “11547” وظيفة بنظام التعاقد الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية 1444، أصبح محل بحث كبير جداً الآن وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أعلنت عن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية بنظام التعاقد الرسمي على نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجدير بالذكر أن وزارة التعليم قد وضعت شروط يجب أن تتوفر فيمن يرغب في التسجيل، كما يجب التسجيل في الوظائف التعليمية في الموعد المحدد، مع ضرورة رفع جميع المستندات المطلوبة وتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية بشكل سليم، حتى يتم قبول طلب التوظيف ولا يتم استبعاد الطلب إذا كانت البيانات غير سليمة عند مطابقة المستندات، وسوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، شروط التقديم على الوظائف التعليمية “جدارة” وموعد التقديم وما هي طريقة التسجيل على الوظائف التعليمية عبر منصة مسار “جدارة”.

جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية

تولي القيادة داخل المملكة العربية السعودية التعليم اهتمام كبير وتحرص على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتوفير تعليم جيد، لذلك تعمل وزارة التعليم بالمملكة على سد العجز في الكوادر البشرية من السادة المعلمين، لذلك قامت بفتح باب التسجيل في الوظائف التعليمية بنظام التعاقد الرسمي لسد العجز في بعض التخصصات، وجدير بالذكر أن وزارة التعليم قد فتحت باب التسجيل على “11547” وظيفة وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وهذه الوظائف على رتبة معلم ممارس.

رابط التسجيل على الوظائف التعليمية 1444

التسجيل على الوظائف التعليمية يكون بطريقة إلكترونية عبر موقع جدارة على منصة مسار. ويتم التسجيل بالطريقة التالية:-

الدخول على رابط منصة مسار الإلكتروني eservices.masar.sa.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد.

النقر على أيقونة “الوظائف التعليمية”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات والنقر على تسجيل.

التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية 1444

شروط التقديم على الوظائف التعليمية

أن يكون المتقدم تنطبق عليه شروط وضوابط الوظائف التعليمية. حاصل على الأقل على الشهادة الجامعية في مجال التخصص. أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم. معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

كيفية إنشاء حساب في منصة مسار

ازداد البحث بصورة كبيرة عن طريقة وكيفية إنشاء حساب مستخدم على منصة مسار eservices.masar.sa. ويتم ذلك بكل بساطة وعبر إدخال البيانات الفعلية المسجلة في الأحوال المدنية. بإدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك. ثم إدخال تاريخ الميلاد الخاص بك والنقر على أيقونة “تحقق”. سوف تفتح أمامك صفحة قم بإدخال البيانات المطلوبة بكل دقة وأنقر على الوظيفة التي تبحث عنها ثم ثم بالتسجيل عليها بالطريقة المعتادة.

موعد التسجيل في الوظائف التعليمية عبر منصة مسار eservices.masar.sa

#انفوجرافيك_واس | مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.#واس_عام pic.twitter.com/ULAdZtDevA — واس العام (@SPAregions) #انفوجرافيك_واس | مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.#واس_عام pic.twitter.com/ULAdZtDevA — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

التسجيل في الوظائف التعليمية يبدأ يوم الأحد 02\01\1444 الموافق 31\07\2022. ويستمر حتى يوم الأحد 09\01\1444 الموافق 07\08\2022. وإعلان نتيجة الوظائف التعليمية يوم السبت 15\01\1444 الموافق 13\08\2022.